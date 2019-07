CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS LUKAKU / Scontro frontale tra Inter e Juventus per Romelu Lukaku: Calciomercato.it vi ha parlato in esclusiva dell'incontro tra l'agente del belga Federico Pastorello e la società bianconera. Un vertice che avrebbe portato a buoni frutti: come si legge su 'gazzetta.it', infatti, la Juventus avrebbe raggiunto un'intesa di massima con Lukaku per il suo trasferimento a Torino.

Una trattativa che per decollare ha bisogno però del sì dial: le due società, infatti, potrebbero intavolare uno scambio, magari con un piccolo conguaglio a favore dei 'Red Devis' con la 'Joya' coinvolta nell'operazione. Al momento la volontà dell'argentino è giocarsi le sue carte con Sarri, allettato dall'idea di essere schierato da falso nove, al fianco di Ronaldo. In corsa resta anche l'Inter: i nerazzurri hanno da tempo un accordo con Lukaku ma non riescono a raggiungere quello con il Manchester United, permanendo la distanza tra richiesta e offerta. Il tempo però stringe (8 agosto finisce il mercato in Premier League) e per Lukaku, Inter e Juventus sta per arrivare il momento della verità.