CALENDARIO SERIE A NAPOLI / Prime due partite di campionato fuori casa per il Napoli: la squadra di Carlo Ancelotti dovrà attendere la terza giornata per poter debuttare davanti al proprio pubblico.

Laha, infatti, accolto la richiesta della società didi giocare fuori casa le prime due partite della prossima stagione per consentire di terminarae i lavori di adeguamento del San Paolo. I partenopei debuterano quindi in trasferta nella prima di campionato e replicheranno lontano da casa anche nella seconda giornata: proprio per questa scelta, il Napoli sa già che non potrà affrontare al debuttoche hanno chiesto di disputare la prima gara fuori casa. In particolare le 'Rondinelle' come gli azzurri giocheranno anche la seconda in trasferta.