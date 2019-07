FOTO CM.IT - Roma, visite mediche per il giovane Providence

CALCIOMERCATO ROMA PSG RUBEN PROVIDENCE / La Roma si muove anche in prospettiva. Un esempio in tal senso è sicuramente Ruben Providence. L'ala del Paris Saint-Germain, infatti, si è presentata alla clinica romana 'Villa Stuart' per svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi.

Il francese classe 2001 ha impressionato durante la scorsadisputata con la Primavera del club transalpino: in quel frangente l'esterno ha realizzato un gol e due assist nelle sei gare disputate. Providence è un esterno offensivo molto abile nel dribbling, fondamentale grazie al quale riesce a creare la superiorità numerica in mezzo al campo. Tra le lacune c'è la fase difensiva, in cui risulta faticare decisamente. La sua duttilità gli consente, infine, di giocare su entrambe le corsie.