CALCIOMERCATO INTER RAKITIC BARCELLONA MANCHESTER UNITED POGBA REAL MADRID ZIDANE - Ivan Rakitic appare destinato a lasciare il Barcellona e le pretendenti non mancano. In primis l'Inter, già da diverso tempo segnalata sulle tracce del centrocampista croato. I destini dei nerazzurri, però, si incrociano ancora con quelli del Manchester United, con la trattativa per Romelu Lukaku ancora in ballo.

Paulpotrebbe lasciare i 'Red Devils', con Zinedineche lo aspetta a braccia aperte al, e per la sua eventuale sostituzione il nome caldo è proprio quello di Rakitic. Alcune settimane fa, riporta 'Sport', emissari del club inglese hanno chiesto informazioni, ma i catalani non hanno ricevuto ancora proposte ufficiali. La richiesta per il cartellino del calciatore è di almeno 50 milioni di euro, a queste cifre, sostiene il giornale catalano, è difficile pensare ad accordi con club italiani, tagliando di fatto fuori l'. Si attendono novità per Rakitic a breve, anche perché in Inghilterra la sessione diestiva chiuderà i battenti l'8 agosto prossimo.