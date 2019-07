NAPOLI JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID / Il giorno che né il Real Madrid, né James Rodriguez voleva arrivassero è giunto: l'attaccante colombiano, come da programma, è tornato ad allenarsi con i blancos. Il club spagnolo ha comunicato che l'ex Bayern Monaco, insieme a Casemiro e Militao ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione.

Una giornata attesa visto che il 'Bandito' è al centro da settimane di un intrigo di mercato che al momento non ha ancora imboccato la strada che porta al finale: sembrava potesse essere l'la destinazione di James invece la pesante sconfitta nel derby delle merengues ha stravolto ogni piano. Ecco allora che dacontinuano a sperare: come raccontato da Calciomercato.it, James Rodriguez si è promesso ad Ancelotti e vuole mantenere la parola data anche se Florentino, dopo l'infortunio di, vorrebbe confermarlo in rosa. Una scelta però contrasta con le decisioni diche non ha ancora parlato con il calciatore per dirgli che conta anche su di lui nella stagione che sta per iniziare. Intanto James è tornato ad allenarsi in attesa di novità...