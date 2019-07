CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA / Andre Silva resta in uscita dal Milan. A sorpresa, come riportato da 'Sport Mediaset', per l'attaccante portoghese potrebbe riaprirsi la pista Monaco. Il suo passaggio nel club del Principato è saltato solo alcuni giorni fa e per motivi ancora non del tutto chiariti.

Si è parlato di problemi legati all'esito delle visite mediche, ma anche a una mancata intesa sull'ingaggio.in Premier League e ilin Ligue 1 - oltre, eventualmente, di nuovo al Monaco - i club al momento in corsa per il 23enne. Al lavoro, per trovargli una nuova sistemazione permettendo al Milan di fare una plusvalenza, il suo agente Jorge