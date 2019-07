PSG VERRATTI NEYMAR / Futuro ancora da scrivere per Neymar in casa Paris Saint Germain. Del fuoriclasse brasiliano, che è sempre ai ferri corti con il club parigino e nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Juventus, ha parlato Marco Verratti. Questo il commento del centrocampista ai microfoni di 'RMC Sport' Francia: "Sono questioni che riguardano lui e il club, ma quando un giocatore vuole davvero andare via la società dovrebbe lasciarlo andare.

Naturalmente alle condizioni economiche dettate dal club, ma non si dovrebbe trattenere un giocatore che vuole andarsene. Ovviamente sarei deluso se venisse ceduto, personalmente vorrei che rimanesse". Come dichiarato nell'intervista esclusiva rilasciata a Calciomercato.it dal giornalista 'Rai' Paolo l'entourage di Neymar ha mandato segnali a Paratici e alla Juventus . La 'telenovela' continua.