JUVENTUS RAMPULLA SARRI MERCATO LUKAKU/ Le difficoltà che potrà avere Sarri, Lukaku e il mercato in generale, le possibilità scudetto dell'Inter di Conte. Questo e altro nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus nel decennio dal 1992 al 2002, ora allenatore dei portieri nella Nazionale cinese guidata da Lippi.

Prime impressioni sulla Juventus di Sarri...

"Ovviamente è ancora presto per dare giudizi, ma qualcosa già si vede. Lui vuole una squadra più alta, che imponga il suo gioco, con fraseggi veloci".

Sarà difficile stravolgere le abitudini tattiche di calciatori reduci da 5 anni di Allegri?

"Sicuramente sarà un compito difficile, soprattutto con i campioni già affermati che hanno un'impronta definita. Sarebbe molto più semplice con i giovani. Credo che lui voglia giustamente mettere qualcosa di suo e di diverso rispetto ad Allegri. Bisogna vedere la predisposizione dei giocatori a fare quello che chiede".

Sarri arriva dopo Allegri, il primo Lippi sostituì Trapattoni. In entrambi i casi un cambio radicale sotto il profilo dell'atteggiamento della squadra. Non vedi similitudini?

"Sotto questo profilo sì".

La Juventus vuole Lukaku.

"Potrebbe sembrare un'azione di disturbo, invece io credo che Lukaku sia un grande giocatore. Peraltro partner ideale di Ronaldo, al quale porebbe creare spazi per accentarsi. Sotto questo punto di vista meglio di Higuain, che ha in mente solo il gol".

Cederesti Dybala?

"Sulla carta no, ma se restasse per fare la panchina sarebbe meglio venderlo. Sarebbe una cosa giusta anche per il ragazzo".

Nella Juventus sei stato un grande uomo di spogliatoio. Rispetto al ritorno di Buffon alla Juventus, qualcuno ha detto che può essere ingombrante. Qual è la tua opinione?

"Conosco Gigi, è un ragazzo umile e non fa pesare il suo nome. Sarà un elemento positivo all'interno dello spogliatoio".

Conosci molto bene Conte. Con lui in panchina l'Inter può sognare lo scudetto?

"Dalle prime uscite dei nerazzurri, ho già visto l'impronta di Conte. Sono sicuro che lotterà per lo scudetto. Certo, i tifosi devono dargli un pò di tempo e magari essere clementi nel caso in cui arrivasse qualche sconfitta".

Sei stato prima giocatore, poi allenatore dei portieri delle squadre di Lippi, come in questo momento nella Cina. L'ex ct ha rivelato di essere stato chiamato dalla Roma. Perchè non ha accettato?

"Sì, me l'ha detto lui che i giallorossi l'ahhno contattato. Gli sarebbe anche piaciuto, ma alla sua età preferisce allenare una Nazionale".

.