EVRA RITIRO MANCHESTER UNITED JUVENTUS / Nella lunga intervistata rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', in cui ha anche 'consigliato' Lukaku tra Juventus e Inter, Patrice Evra ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato: "La mia carriera da calciatore è ufficialmente terminata.

Nel 2013 avevo iniziato il corso per la licenza Uefa B di allenatore, ora lo voglio finire per poi passare all'Uefa A. Insomma, tra un anno e mezzo sarò pronto per dirigere una squadra. D'altronde Sir Alexha pronosticato che due dei suoi calciatori sarebbero diventati tecnici di livello: Ryane Pat Evra". Nuova carriera da allenatore all'orizzonte, dunque, per l'ormai ex terzino di