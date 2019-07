CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Icardi tornerà ad allenarsi col gruppo dopo gli allenamenti in solitaria post ritiro di Lugano, mentre la squadra si trovava in tournée.

Secondo 'sportmediaset' il bomber avrebbe chiesto e ottenuto dall'di ritornare ad allenarsi insieme ai suoi compagni a partire da mercoledì, quando la squadra di misterriprenderà la preparazione ad Appiano Gentile. La situazione dell'argentino, però, non muterà: per il club resta fuori dal progetto e dunque in vendita. La Juventus resta la meta preferita dal classe '93, ma occhio al Napoli. Quasi impossibile, invece, un suo approdo alla Roma