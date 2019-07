JIANGSU SUNING BALE INTER NAPOLI / Ora è ufficiale: l'affare Bale-Jiangsu Suning è definitivamente saltato. Il club cinese di proprietà della famiglia Suning ha infatti ufficializzato l'acquisto di Ivan Santini, attaccante classe 1989 che arriva dall'Anderlecht.

Il croato esclude così Bale: il regolamento della Federazione cinese prevede infatti che un club possa avere in rosa al massimo quattro stranieri, quindi uno dei cinque attualmente presenti (gli exe Eder, l'exe appunto Santini) dovrà essere obbligatoriamente ceduto nelle prossime 48 ore, entro la chiusura del mercato prevista per il 31 luglio. Come anticipato da Calciomercato.it, le nuove possibili destinazioni di Bale potrebbero agevolare l'arrivo al Napoli di James Rodriguez