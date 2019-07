LAZIO MILINKOVIC SAVIC MANCHESTER UNITED / Sono giorni decisivi per il futuro di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo sembra ormai destinato a lasciare lain direzionee dall'Inghilterra giungono ulteriori conferme: secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', infatti, l'entourage del giocatore ha raggiunto un accordo verbale con la dirigenza dei 'Red Devils' e il suo agente volerà a Londra per parlare coi rappresentati del club inglese. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Il classe 1995 potrebbe così sbloccare il trasferimento di Paul Pogba, con il Real Madrid che resta in pole davanti alla Juventus. Importanti sviluppi sono dunque attesi nei prossimi giorni.