Mercato Inter e Juventus, altro indizio per Lukaku

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER LUKAKU - Romelu Lukaku è sempre più lontano dal Manchester United.

Dopo aver saltato tutti gli impegni dei 'Red Devils' nella tournée asiatica, il centravanti belga è stato escluso anche dall'elenco dei convocati del managerper l'amichevole di domani in terra norvegese contro i padroni di casa del. Ufficialmente il giocatore è ai box per infortunio, ma si tratta dell'ennesima conferma che è sul mercato e che non ha intenzione di vestire la maglia dello United. Il suo procuratoreè al lavoro per portarlo in Serie A, dovesarebbero ben liete di accoglierlo. Staremo a vedere.