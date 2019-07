Napoli, ESCLUSIVO: Tutino-Verona, settimana decisiva

NAPOLI TUTINO VERONA / Ieri Gennaro Tutino ha vissuto l'emozione di giocare contro il Liverpool campione d'Europa e scambiarsi la maglia con Origi, al termine del ritiro di Dimaro vissuto nel gruppo del Napoli di Ancelotti. Dopo l'esaltante biennio al Cosenza tra serie C e B, per Tutino si apriranno le porte della Serie A.

Quella appena iniziata dovrebbe essere la settimana decisiva per il passaggio al: secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , infatti, Gennaro Tutino dovrebbe prima rinnovare il contratto e poi approdare in prestito secco alla corte di Juric, seguendo così la prassi adottata anche per Nikita, che sta difendendo da qualche settimana la porta della Virtus Entella.