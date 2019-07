CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ROMA NAPOLI MILAN LUKAKU DZEKO HIGUAIN ICARDI LEAO JAMES RODRIGUEZ / Il calciomercato estivo sta per entrare nel mese di agosto, periodo decisivo per mettere a segno i colpi più importanti: tenendo conto della chiusura della finestra di trasferimenti inglese prevista per l'8 agosto, i club italiani dovranno fare in fretta nel chiudere le trattative che abbraccino club di Premier League. La giornata di oggi vedrà inoltre la calendarizzazione degli impegni di Serie A, momento del quale i dirigenti dei club di Serie A potrebbero approfittare per intensificare i colloqui per le proprie strategie di calciomercato. In queste vicende rientrano di diritto Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma, club tra i più attivi sul mercato. Da Icardi e Lukaku a Higuain, passando per Dzeko, James Rodriguez, Schick e Lozano: ecco le situazioni che potrebbero sbloccarsi in settimana.

Inter e Juventus, da Icardi e Dzeko a Lukaku: Maurito pronto a sbloccare il mercato

La settimana entrante sarà decisiva per l'Inter. Antonio Conte freme per avere i rinforzi sognati: i nomi sui quali la dirigenza nerazzurra sta lavorando da diverso tempo sono quelli di Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Al momento l'affare più vicino alla fumata bianca è quello relativo al bosniaco. Oggi infatti Marotta si recherà in Lega per assistere ai sorteggi delle gare per la prossima stagione di Serie A e non è da escludere un contatto con la sponda giallorossa per definire il trasferimento dell'ex City, il quale ha trovato da tempo l'accordo con la Beneamata. Per quanto riguarda il belga invece, la situazione non ha ancora trovato la chiave di volta, a causa delle alte richieste dello United: Lukaku inoltre sarebbe seguito anche dalla Juventus, pronta a compiere lo sgarbo decisivo agli avversari milanesi.

Chi potrebbe sistemare la situazione e sbloccare il mercato nerazurro è Mauro Icardi, il grande escluso da Antonio Conte. L'addio dell'ex capitano, che non rientra nei progetti del tecnico salentino, porterebbe lo spazio e il denaro necessari per muoversi in entrata. Su Maurito ci sarebbero tre squadre: Napoli, Roma e Juventus. I partenopei stanno corteggiando da tempo il bomber argentino: Aurelio De Laurentiis infatti sogna di regalare il numero 9 a Carlo Ancelotti, per mettere in piedi un attacco in grado di mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus. Anche la Vecchia Signora, meta preferita dall'argentino in caso di cessione, lo starebbe valutando in vista della prossima stagione.

Napoli, attesa per James: si lavora per Lozano. Roma, Higuain a fuoco lento. Milan, ecco Duarte e Leao

Decisamente più difficile, ma non per questo impossibile, infine il suo approdo nella Capitale: il 26enne nato a Rosario potrebbe rientrare nell'affare legato a Edin, con un cospicuo conguaglio in favore del club di Appiano Gentile

Oltre a cullare il sogno di abbracciare Mauro Icardi, il Napoli starebbe continuando a lavorare in entrata per cercare di aumentare il livello della rosa. Un profilo che la dirigenza partenopea sta trattando da tempo è James Rodriguez, calciatore che si è promesso ad Ancelotti. Oltre al colombiano, all'ombra del Vesuvio si sta lavorando anche per Lozano, vista la difficoltà palesata per arrivare a Nicolas Pepe, sempre più vicino all'Arsenal.

Capitolo Roma, società attiva su più fronti. Oltre al già citato Icardi, il nome sul quale Petrachi sta continuando a lavorare è quello di Higuain, per il quale la Juventus ha proposto uno scambio con Zaniolo. Vista la difficoltà nello sbloccare la trattativa per l'argentino, un'alternativa sul tavolo è quella targata Junior Moraes, profilo che Fonseca ha allenato durante la sua parentesi allo Shakhtar Donetsk. Per l'attacco giallorosso attenzione poi anche al futuro di Ben Yedder, in uscita dal Siviglia. Chi potrebbe lasciare la Capitale è Patrik Schick, il cui percorso a Trigoria non è mai decollato. Il ceco infatti è un obiettivo reale del Borussia Dortmund, che sta discutendo in questi giorni con la dirigenza capitolina.

Per quanto riguarda il Milan infine, Maldini sarebbe vicino ad abbracciare Rafael Leao, il quale potrebbe approdare in queste ore a Milanello e incontrare il difensore Leo Duarte. Chi potrebbe invece non presentarsi a Milano è Angel Correa: la trattativa tra rossoneri e Atletico Madrid avrebbe subìto una brusca frenata. Pronto a salutare la maglia del Diavolo sembra ormai essere Cutrone. Il giovane attaccante infatti dovrebbe trasferirsi in Premier League, al Wolverhampton.