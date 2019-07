Juventus, caos Cristiano Ronaldo: arriva la richiesta di danni

JUVENTUS RONALDO COREA - La Juventus ha chiuso venerdì la sua tournée asiatica con il rocambolesco pareggio 3-3 in Corea del Sud contro il K-League Team. Una partita ricca di emozioni, di gol e... di polemiche! A scatenarle è stato il mancato impiego di Cristiano Ronaldo, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della gara.

Una decisione che non è stata digerita dai vertici della Lega calcio coreana e che ha portato alla richiesta dei danni nei confronti di, l'azienda organizzatrice dell'evento, poiché nel contratto ci sarebbe stata una clausola che garantiva l'utilizzo del cinque volte Pallone d'Oro per almeno un tempo. CLICCA QUI per le altre notizie sulla Juventus.

A sua volta TheFasta punta il dito contro la Juve, con una nota in cui si spiega come sono andate le cose: "Dopo aver visto che Ronaldo non era in campo nel secondo tempo della gara, abbiamo chiesto alla società bianconera di onorare il contratto. Il club ci ha detto che sia il giocatore sia l'allenatore Sarri erano a conoscenza della clausola, ma non ha potuto giocare a causa di un problema fisico. In seguito, non hanno risposto alle nostre chiamate".