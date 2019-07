Calciomercato Roma, uno scambio per il colpo in difesa

CALCIOMERCATO ROMA JEMERSON - Uno degli obiettivi dichiarati della Roma in questa sessione estiva di calciomercato è quello di prendere un altro difensore centrale oltre a Mancini. Tanti i nomi accostati ai giallorossi, l'ultimo dei quali è una vecchia conoscenza: si tratta del brasiliano classe 1992 Jemerson, accostato la prima volta ai capitolini a gennaio del 2016.

Secondo quanto si legge su 'Tuttosport', potrebbe andare in porto uno scambio con ilche porterebbe nel Principato uno tra il mediano Nzonzi, che ha dettato i requisiti per lasciare la Roma , e l'attaccante Defrel, per il quale il Cagliari è in pressing