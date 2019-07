INTER SKRINIAR / Motivato in vista della nuova stagione con l'Inter, Skriniar ha fatto il punto sul lavoro svolto finora: "Il sistema difensivo, la difesa a tre ha meccanismi diversi. Li dobbiamo migliorare, ci stiamo lavorando. Conte è un martello, insieme con il suo staff ci sta spiegando tutto. Lo fa in maniera chiara, questo per noi è davvero molto importante - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Inter da vertice? Sì, sta nascendo qualcosa di importante, questo è sicuro.

Con Conte tutti noi giocatori abbiamo capito che possiamo crescere individualmente, questo è il sentimento che ci ha trasmesso. E questa cosa chiaramente ci porta entusiasmo. Godin? Diego è un grande campione, mi trovo bene con lui, e credo che sarebbe impossibile pensarla diversamente. E' un ottimo ragazzo, forte, ci darà una grande mano e la darà a tutta l’Inter. Più convinti dopo la Juve? Proprio così. Contro una delle squadre più forti d’Europa abbiamo fatto bene, poi ci siamo ripetuti di fronte al Psg. La cosa ci riempie di fiducia, vuol dire che anche in vista della Champions League possiamo giocarcela alla pari con club così, non ho dubbi".