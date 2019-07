Sorteggio calendario di Serie A: criteri e regolamento

SORTEGGI CALENDARI SERIE A REGOLAMENTO / Oggi, a partire dalle 18.45, si svolgeranno, nella sede della Lega, i sorteggi del calendario della prossima stagione di Serie A. Il campionato, che comincerà domenica 25 agosto, sarà caratterizzato da quattro soste per le gare della Nazionale italiana più una dovuta alle festività natalizie e di fine anno che occuperà il weekend del 28-29 dicembre. L'annata di Serie A terminerà il 24 maggio. Ci saranno inoltre tre turni infrasettimanali durante lo svolgimento del torneo. Ecco il regolamento dei sorteggi:

Nella prima giornata e nei turni infrasettimanali non potranno svolgersi derby tra squadre della stessa città: non potranno inoltre ripetersi le stesse gare inaugurali e conclusive che hanno caratterizzato gli ultimi due campionati passati.

Nelle ultime quattro giornate della stagione di Serie A le gare devono perfettamente alternarsi tra casa e trasferta per ogni squadra partecipante.

In ogni girone non possono esserci più di due gare consecutive in casa o in trasferta per singola squadra.

In relazione all'ultima giornata del campionato precedente, le squadre che hanno disputato l'ultima gara fuori casa avranno il diritto di giocare in casa l'ultima partite del calendario da sorteggiare.

Negli incontri infrasettimanali non possono esserci sfide tra Inter, Juventus, Lazio, Roma, Napoli e Milan. Esclusi anche i derby di Milano, Genoa, Torino e Roma. Inoltre è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società.

GENOA-SAMPDORIA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA

Per quanto riguarda le squadre partecipanti alle coppe europee (in questo caso Juventus, Napoli, Atalanta, Inter, Roma, Lazio e Torino), le compagini in questione non possono sfidarsi nelle giornate poste tra un turno di Champions League e uno di Europa League.

Nei sorteggi verrà tenuto conto anche delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con eventi cittadini di speciale rilevanza.