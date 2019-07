CALCIOMERCATO INTER CAVANI / Non solo Lukaku nel mirino dell'Inter. Nonostante il campione del Manchester United sia il prescelto di Conte per il suo attacco, i nerazzurri pensano ad alternative di spessore.

Tra queste c'è Edinson, ex fuoriclasse delattualmente al, con il quale non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che scadrà il prossimo giugno: clicca qui per restare aggiornato.

La dirigenza dell’Inter si sarebbe già mossa per capire se c’è un’apertura dell’attaccante uruguaiano a lasciare Parigi: oggi, riporta la 'Gazzetta dello Sport', potrebbe arrivare la risposta dall’entourage del giocatore. Intanto, per il classe 1987, Zhang sarebbe in grado di offrire un triennale da almeno 9 milioni netti, la stessa cifra presentata per avere il sì di Lukaku. Inoltre, Suning potrebbe garantirgli un futuro ancora più ricco in Cina: avere la strada spianata verso Nanchino dopo l’Inter potrebbe essere un bel bonus per convincere il 'Matador' a salutare gli sceicchi.