Juventus, Dybala ha deciso: le ultime sul suo futuro

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MANCHESTER UNITED PSG / In casa Juventus sta tenendo banco il futuro di Paulo Dybala. L'attaccante infatti non è considerato incedibile dal club bianconero ma ciò non coincide con la volontà del diretto interessato: l'ex Palermo, secondo il 'Corriere dello Sport', vorrebbe giocarsi le sue carte a Torino in quanto convinto di poter compiere il definitivo salto di qualità sotto agli ordini di Sarri.

A breve i due si confronteranno, con Dybala che rientrerà già giovedì (e non il 5 agosto) e verificherà l'idea del tecnico circa il suo utilizzo in mezzo al campo. Oltre al colloquio con l'allenatore, il calciatore parlerà anche con la dirigenza della Vecchia Signora.

Pronti a mettere le mani sulla Joya ci sarebbero il Manchester United e il PSG. Un'uscita del fantasista bianconero però si registrerebbe solo qualora fosse la Juventus a fare la prima mossa.