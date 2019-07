CALCIOMERCATO ALLEGRI / Chiusa la memorabile era alla Juventus, Massimiliano Allegri si gode un lungo periodo di vacanza. Il tecnico ha avuto modo di esprimersi ritirando una pergamena di ringraziamento che il sindaco di Livorno gli ha consegnato come concittadino che si è distinto a livello sportivo. Allegri ha parlato del suo momento proiettandosi anche sul futuro: "Il calcio visto da fuori? Non ho visto niente finora.

Ho staccato completamente. Quando riprenderà il campionato si potrà iniziare a parlare di calcio vero. Per ora sono soltanto chiacchiere - le sue parole riportate da 'Tuttosport' - E’ la prima volta che mi fermo dopo 34 anni, di cui gli ultimi sedici sono stati una centrifuga. All’inizio ero un po’ scombussolato, poi però mi sono abituato e ora mi sto godendo il mare. Quest’anno mi servirà per ricaricare le batterie in vista della stagione successiva".