CALCIOMERCATO INTER ICARDI ROMA INTER JUVENTUS NAPOLI / Quella di oggi sarà una giornata importante per Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter infatti non rientra nei progetti di Antonio Conte e sarebbe quindi stato inserito nella lista degli esuberi. Piazzarlo però non è stato, fino a questo momento, facile. Oggi potrebbe essere un giorno decisivo, visto il raduno che si terrà nella sede della Lega.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport',incontrerà il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che apprezza l'attaccante , dando ufficialmente inizio alla trattativa per portare Maurito in Campania.

Talasciando la pista napoletana, il dirigente nerazzurro, secondo 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe mettere sul piatto il cartellino del numero 9 all'interno della trattativa con la Roma per portare ad Appiano Edin Dzeko: l'eventuale intreccio non si preannuncia facile sia per i costi che per le volontà dei diretti interessati (Icardi preferirebbe la Juventus mentre la Roma starebbe puntando forte su Higuain).

Capitolo Juventus. La pista bianconera resta una delle più difficili per Maurito. L'argentino potrebbe infatti approdare alla Continassa qualora la Vecchia Signora vendesse tre dei quattro attaccanti, senza riuscire a mettere le mani su Lukaku.