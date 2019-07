CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS LUKAKU / L'Inter non molla Romelu Lukaku. Il promesso sposo di Antonio Conte, escluso dalle amichevoli estive del Manchester United, è l'obiettivo primario di Marotta, che negli ultimi giorni ha fatto i conti con l'inserimento della Juventus, che ha incontrato l'agente Pastorello. I bianconeri, dal canto loro, sono forti degli interessi dei 'Red Devils' verso alcuni elementi della loro rosa, come Dybala, Douglas Costa, Rugani e Demiral.

L'ipotesi di uno scambio sull'asse Torino-Manchester non è remota: per la 'Joya' servirebbe il cartellino del belga più 15 milioni di euro. Novità decisive sono attese nei prossimi sette giorni: clicca qui per restare aggiornato.

Intanto, gli inglesi hanno fretta di chiudere la questione considerando il vicino gong della campagna acquisti estiva, che in Inghilterra terminerà il prossimo 8 agosto. Così, riporta 'Tuttosport', sembra che il club di Zhang stia studiando una strategia per tentare un rilancio vincente: in caso di fumata nera con la Roma per Dzeko, l’Inter potrebbe destinare la cifra del bosniaco (12-15 milioni) su Lukaku, avvicinandosi quindi alla richiesta di 83 milioni di euro. La partita resta perciò aperta: Inter e Juve si sfidano per il derby più bollente dell'estate.