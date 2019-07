MILAN DUARTE JESUS / Leo Duarte sarà presto un calciatore del Milan.

Jorge, allenatore del, annuncia praticamente il trasferimento del 23enne brasiliano in maglia rossonera: "E' già un calciatore del Milan. Ho lavorato con lui per un mese e mezzo: è un giovane difensore centrale, non sarà facile per lui il calcio europeo", ha dichiarato Jesus in conferenza stampa dopo il match contro il Botafogo come riportato da 'Central Fox Brasil'.