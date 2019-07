Calciomercato Roma, le ultime su Hysaj

ROMA NAPOLI HYSAJ KARSDORP / La Roma non molla Elseid Hysaj. Il terzino del Napoli continua ad essere un obiettivo dei giallorossi. Tra il club giallorosso e l'entourage dell'albanese, valutato dagli azzurri 20 milioni di euro, ci sono stati ancora contatti.

Ma l'ex Empoli deve attendere: come riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport, la Roma è chiamata prima a vendere. Tra i calciatori in uscita ci sarebbe anche, che vorrebbe far ritorno al Feyenoord. Gli olandesi, al momento, non vorrebbero spingersi oltre al prestito.