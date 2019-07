MILAN BENFICA GIAMPAOLO POST GARA CONFERENZA / Passi avanti del Milan di Giampaolo contro il Benfica. La squadra rossonera ha giocato una buona partita senza però trovare il risultato: "Il risultato non mi interessa, non dice nulla. Non certifica un certo atteggiamento della squadra, quella di oggi non è certo una sconfitta. Abbiamo giocato al calcio, abbiamo cercato di dominare il gioco, di prendere il pallone alti. Siamo andati oltre le mie aspettative perché evidentemente abbiamo una buona qualità. Abbiamo fatto meglio tante cose rispetto al Bayern Monaco. Sono contento di come la squadra sta portando avanti il lavoro.

Il risultato non mi cambia nulla"

DIFESA -ATTACCO "Di lavoro bisogna farne tanto, dobbiamo abituarci a non avere 11 giocatori dietro la linea della palla e a ripiegare in fase difensiva tutte le volte che non si riesce a recuperarla alta. E' un'altra visione delle cose. Per quanto riguarda l'attacco, la squadra ha concluso diverse volte e non sono preoccupato nemmeno in questo caso. Non mi preoccupa nulla se non portare avanti il lavoro (sorride, ndr)"

BILANCIO - "La squadra ha lavorato molto bene e sono contento. Stiamo portando avanti un pensiero... le partite che giocheremo serviranno per migliorare la condizione, l'intesa e l'interpretazione che vogliamo dare alle partite. C'è da lavorare, da recuperare e integrare calciatori ma rispetto a quelle che erano le mie previsioni la squadra è più avanti perché sono giocatori di un livello alto e capiscono prima, rendendo pratico il tuo pensiero. Biglia, Borini e Calhanoglu mi sono piaciuti, qualche sbavatura c'è stata ma mi sono piaciute anche le linee"