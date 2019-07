CALCIOMERCATO MARIANO REAL MADRID MONACO / Il Monaco spinge per Mariano Diaz.

L'attaccante, la cui priorità era restare al Real Madrid , è finito nel mirino del club del Principato, al quale, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , sarebbe pronto a dare il suo sì. In questo momento, però, la punta guadagna al 'Bernabeu' circa 4 milioni di euro netti, cifra alla quale i monegaschi non si sono avvicinati. La trattativa c'è, ma per ora si è limitata ai contatti e al possibile gradimento del calciatore: servirà accelerare col(che lo valuta circa 20 milioni di euro) e alzare l'offerta economica al dominicano per passare al prossimo step.