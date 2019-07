Calciomercato Juventus, futuro Demiral: decisione presa!

CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL FUTURO / Merih Demiral non si muove dalla Juventus. Sono tantissime le squadre, tra cui Roma e Milan, ad aver mostrato interesse per il centrale turco, messosi in luce da gennaio con la maglia del Sassuolo, ma nel suo futuro ci sarà ancora il bianconero.

Nonostante l'acquisto di de Ligt, Demiral resterà in rosa: la decisione - come riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport - sarebbe stata presa da Fabioche non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore nemmeno in prestito