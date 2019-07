NAPOLI JUVE EMERY PEPE KHEDIRA / Nicolas Pepe è l'oggetto del contendere di Napoli e Arsenal, con gli inglesi che nelle ultime ore hanno operato il sorpasso sul club partenopeo. Unai Emery si è soffermato sul possibile sbarco del talento ivoriano a Londra: "Stiamo riflettendo su come migliorare la rosa. Abbiamo una lista di giocatori sul tavolo che possono arrivare.

Pepe è un ottimo giocatore, noi abbiamo in testa soltanto dei calciatori che possano farci migliorare e permetterci di essere ancor più competitivi - ha spiegato il manager dell'Arsenal in conferenza stampa dopo la sfida contro il Lione - Stiamo lavorando su questo fronte: il mio obiettivo e quello della società è di avere la miglior squadra possibile e i migliori giocatori già per l'esordio in Premier contro il Newcastle".

Emery ha parlato anche dell'eventuale ingaggio di Sami Khedira dalla Juventus: "E' un ottimo calciatore. Però, da quando sono qui, è già la terza volta che il suo nome viene accostato all'Arsenal".