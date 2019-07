NAPOLI LIVERPOOL ANCELOTTI / Il Napoli batte i campioni d'Europa del Liverpool con un netto 3-0. Un risultato inatteso che ovviamente soddisfa Carlo Ancelotti: "E' un po' inaspettato, è stata una bella partita affrontata col piglio giusto e con una fisicità diversa rispetto alla partita scorsa - ammette il mister ai microfoni di 'SkySport' - Non abbiamo avuto infortunati e non è una cosa da poco, la squadra comincia a star meglio. Insigne? È quello dei primi mesi. Fino a dicembre è stato su quei livelli, poi ha avuto problemi.

Un Insigne così è una risorsa per noi".

CALLEJON - "Non ha avuto alcun problema a centrocampo, l'ho provato 15 minuti ma è come se l’avessi fatto per 15 anni"

COLPO - "C'è la voglia di fare uno importante, lo vuole la società. Le opportunità non mancano, molte sono interessanti. Vediamo cosa succederà"