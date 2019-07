CALCIOMERCATO LAZIO STANLEY NSOKI/ Niente Lazio per Stanley Nsoki. Il calciatore è pronto a volare in Inghilterra per legarsi al Newcastle.

Il difensore, seguito anche dai bianconcelesti, vestirà la maglia del club di Premier League: le parti - come riporta 'RMC Sport' - avrebbero trovato un accordo perpiù il 20% di una futura rivendita.