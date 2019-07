BORUSSIA KAGAWA CELTA / Shinji Kagawa si appresta nuovamente a lasciare il Borussia Dortmund.

Dopo il ritorno dal Manchester United e il prestito dello scorso gennaio al Besiktas, il fantasista giapponese potrebbe approdare in Spagna per la prossima stagione. Stando al quotidiano 'Bild' Kagawa non rientrerebbe nei programmi dei sodalizio gallonero e presto potrebbe indossare la maglia del. Il 30enne nato a Kobe attualmente è sotto contratto fino al giugno 2020 con il Borussia.