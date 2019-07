LIVERPOOL NAPOLI INSIGNE ANCELOTTI AMICHEVOLE / Pomeriggio da incorniciare per il Napoli di Ancelotti che risponde alla grande alle critiche dopo il pareggio contro la Cremonese abbattendo ad Edinburgo i campioni d'Europa del Liverpool. La gara si mette subito in discesa con il fantastico destro a giro di Lorenzo Insigne che dopo 17 minuti fulmina Mignolet. Dieci minuti dopo è ancora il capitano azzurro a servire a Milik un assist perfetto per il gol del raddoppio che taglia le gambe ai 'Reds'.

Il colpo del definitivo KO arriva ad inizio ripresa conabile in tap-in a siglare il definitivo 0-3 messo in pericolo solo nel finale dal tentativo di autogol di Hysaj ben parato da Meret attento in ogni circostanza.

Tabellino Liverpool-Napoli

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold (75' Gomez), Matip (63' Lovren), Van Dijk (78' Elliot), Robertson (75' Hoever); Fabinho (78' Lewis), Henderson (63' Lallana), Milner (78' Duncan); Wijnaldum (78' Van den Berg), Oxlade-Chamberlain (63' Brewster), Origi (63' Wilson). Allenatore: Klopp

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo (61' Hysaj), Maksimovic (61' Luperto), Manolas (46' Chiriches), Mario Rui (46' Ghoulam); Callejon, Zielinski; Verdi (61' Gaetano), Mertens (46' Younes), Insigne; Milik (74' Tutino). Allenatore: Ancelotti

MARCATORI: 17' Insigne, 28' Milik, 52' Younes

NOTE:

RECUPERO: 2' p.t., 2' s.t.