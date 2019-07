Milan, frenata per Correa: l'argentino si allontana

CALCIOMERCATO MILAN CORREA LEAO /Angel Correa si allontana dal Milan. L'argentino è uno dei nomi nella lista di sacrificabili di Diego Simeone e, da giorni, i rossoneri trattano con l'Atletico il suo acquisto.

I colchoneros lo valutano oltre 40 milioni di euro, cifra che i rossoneri non hanno intenzione di investire visto anche il forte interesse per, attaccante del Lilla classe 1999 e altro 'pianeta' della galassiaPer questo, come descritto da ‘Sky Sport’, in queste ore si sarebbe registrata una brusca frenata per il calciatore rojiblanco, che non appare più tra le priorità del club milanese: gli spagnoli, dal canto loro, non prevedono di fare sconti e valutano anche l’ipotesi di una sua permanenza.