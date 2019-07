p>CALCIOMERCATO INTER LONGO DEPORTIVO LA CORUNA / Il gol al PSG in amichevole potrebbe essere l'ultimo di Samuelecon la maglia dell'. Secondo 'AS', infatti, è praticamente tutto fatto per il passaggio del 27enne attaccante italiano in Spagna, dove ad attenderlo ci sarebbe il, formazione militante in Segunda Division. Dopo aver vestito le maglie di Espanyol, Rayo Vallecano, Girona, Tenerife e Huesca dovrebbe quindi essere anche in Spagna il destino dell'attaccante dell'Inter. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI