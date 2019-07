CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA ARSENAL / Tra i nomi in partenza in casa Juventus spicca anche quello dell'esperto Sami Khedira che, a 32 anni compiuti e con un contratto in scadenza nel 2021, fa gola a diversi club. Gli arrivi in mediana di calciatori come Rabiot e Ramsey chiuderanno infatti ulteriormente gli spazi all'ex Real Madrid che sembra alle battute conclusive della sua avventura a Torino.

Su Khedira occhi puntati dalla Turchia ma anche dalla premier League, destinazione decisamente più gradita al numero 6 di Maurizio Sarri che proprio oggi potrebbe aver lasciato un ulteriore indizio in merito. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Sami Khedira oggi è infatti volato a Londra per assitere al match tra Arsenal e Lione, valido per la Emirates Cup. Il centrocampista tedesco è stato fotografato in tribuna, probabilmente ospite del suo amico Mesut Ozil. Una presenza che non è passata naturalmente inosservata che lo associa per forza di cose proprio al club biancorosso soprattutto dopo il corteggiamento dei 'Gunners' di un anno fa.