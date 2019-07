Fiorentina, Borja Valero vuole tornare: pronto a ridursi l'ingaggio

CALCIOMERCATO FIORENTINA BORJA VALERO /Borja Valero ha un legame speciale con la città di Firenze e, presto, potrebbe tornare a viverlo quotidianamente.

Lo spagnolo è fuori dai piani dell'Inter e la Fiorentina vorrebbe riaverlo in squadra per garantire al suo centrocampo qualità ed esperienza. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2020 ed è disposto a ridursi di parecchio l'ingaggio da 2.2 milioni netti che percepisce in nerazzurro. La trattativa è ancora lunga e i viola attendono che l'Inter abbassi le sue pretese (esige circa 4 milioni per il cartellino): secondo 'La Repubblica', l'affare resta possibile e potrebbe diventare realtà negli ultimi giorni di questa sessione di mercato.