Bayern, Rummenigge attacca anche l'Italia: "Sono preoccupato"

CALCIOMERCATO RUMMENIGGE BAYERN / Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha rilasciato un'intervista alla 'Bild' commentando il momento attuale del calciomercato. Le parole del tedesco sanno di allarme: "Il mercato è completamente cambiato, ma ciò che mi preoccupa non è solo relativo al costo dei cartellini, il cui prezzo superiore a 100 o 120 milioni non fa quasi più notizia".

'Kalle' ha proseguito: "Ciò che più mi tiene in apprensione è la crescita degli stipendi in Spagna, Inghilterra e Italia: è enorme, e bisogna far attenzione al fatto che la struttura salariale dei campionati non si disequilibri. Guardate il caso Griezmann , che ha uno stipendio in doppia cifra che è un peso enorme, tasse comprese". L'antidoto dell'ex attaccante è la linea verde: "Le nostre riserve dovranno essere dei giovani che non abbiano costi enormi".