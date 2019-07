CALCIOMERCATO ALAVES VIDAL SIVIGLIA / Altra cessione importante per il Siviglia di Monchi dopo gli addii di Muriel, Sarabia e Promes. Si tratta di Aleix Vidal, esterno spagnolo ex Barcellona, che nella prossima stagione rimarrà in Liga per vestire la maglia del Deportivo Alaves.

Ad annunciarlo lo stesso club biancoblu con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale dalla quale si apprende che si tratta di un'operazione in prestito per la stagione 2019/20. Attese ancora le visite mediche di rito, poi arriverà il momento della firma. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI