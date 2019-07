Milan, anche il Chelsea 'scarica' Bakayoko nonostante il blocco

CALCIOMERCATO BAKAYOKO CHELSEA MILAN / Tiémoué Bakayoko, dopo una stagione complessa e ricca di polemiche al Milan, è tornato al Chelsea dove ha tentato di convincere il tecnico Frank Lampard a puntare su di lui.

Missione fallita, a quanto pare: secondo quanto svelato dal 'Daily Mail', infatti, il tecnico ha deciso di mettere sulla lista dei partenti sia il rossonero che. I due, durante la tournée in Giappone, non sono riusciti ad impressionare positivamente il loro allenatore e nonostante il blocco del mercato, che impedirà di sostituirli, la decisione di farne a meno pare irrevocabile. Per Bakayoko ci sarebbe un serio interesse dell'pronto a investire oltre 40 milioni di euro.