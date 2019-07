FORMULA 1 GP GERMANIA VETTEL VERSTAPPEN FERRARI / È stata una gara pazzesca quella vinta da Max Verstappen in Germania davanti ad un Sebastian Vettel a dir poco eroico. Il ferrarista tedesco partito dalla ventesima posizione non ha mai mollato approfittando delle condizioni atmosferiche e dei ritiri di alcuni big per portarsi fino al secondo gradino del podio grazie ad un sorpasso ad un giro dalla fine rifilato a Kvyat, pilota Toro Rosso.

mentrefinisce undicesimo dopo un paio di gravi errori. QuartopoiAlbon, Raikkonen, Giovinazzi ottimo ottavo, Grosjean e Magnussen a chiudere la zona punti. Undicesimo Hamilton con Kubica e Russell alle spalle. Per una Ferrari che sorride c'è invece un'altra che torna a casa con l'amaro in bocca. Grande infatti la rimonta di Leclerc che al momento dell'impatto era secondo e con ottime chance di vittoria finale.

La classifica del GP di Germania:

1. Max Verstappen, Red Bull

2. Sebastian Vettel, Ferrari

3. Daniil Kvyat, Toro Rosso

4. Lance Stroll, Racing Point

5. Carlos Sainz, McLare

6. Alex Albon, Toro Rosso

7. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo

8. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo

9. Romain Grosjean, Haas

10. Kevin Magnussen, Haas