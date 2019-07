CALCIOMERCATO MILAN CONTI / Determinato in vista della nuova stagione col Milan, Andrea Conti ha fatto il punto sulle sue prospettive: "Squadra giovane? Molto, è una bella sensazione. L’età media è bassa, ma comunque può bastare per prendersi la Champions.

La qualità non si calcola con l’esperienza, abbiamo tutte le carte in regola - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Al Milan come? Mi piacerebbe molto ripercorrere quello che ha fatto lui al Milan. Qui vorrei passare tanti anni, se non addirittura chiudere la carriera. Questo il mio anno? Lo spero proprio. Anzi, no: ne sono convinto".