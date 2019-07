CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE JAMES NAPOLI / Il Real Madrid continua a vivere un'estate di polemiche e colpi di scena.

Quando sembrava cosa fatta , il trasferimento di Gareth Bale al Jiangsu Suning è saltato (si dice per motivi personali) e ora il suo futuro torna ad essere un problema per, che lo considera da tempo fuori dai suoi piani tecnici.

Il gallese, quindi, perde l’opportunità di guadagnare 22 milioni netti a stagione e torna sul mercato: paradossalmente, questa situazione può favorire i blancos, che con un trasferimento in Premier League potrebbero far valere i tre anni di contratto che restano al calciatore e non farlo partire quasi gratis come sarebbe accaduto in Cina.

Un calciatore del livello di Bale, a 30 anni appena compiuti e sotto contratto fino al 2022, può garantire cifre importanti: nei giorni scorsi s’era parlato di un serio interessamento del Tottenham, ma a questo punto l’auspicio del Madrid è il suo inserimento nell’affare Pogba, che permetterebbe di calare sensibilmente l’investimento per l’ex juventino.

Tale scenario aiuta indirettamente il Napoli: monetizzando con Bale, Perez potrebbe ammorbidirsi su James Rodriguez e rendere possibile l’idea prestito con obbligo di riscatto tanto cara a De Laurentiis. L’Atletico, dopo il derby amichevole stravinto, sembra essersi allontanato e il colombiano spinge per rimettersi a disposizione di Ancelotti. L’effetto domino è possibile.