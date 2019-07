CALCIOMERCATO BARCELLONA BARTOMEU MESSI / L'età avanza per tutti, anche per Lionel Messi. Il cinque volte pallone d'oro argentino ha vissuto praticamente l'intera vita calcistica a Barcellona e prima o poi arriverà il momento del suo addio al calcio e al club blaugrana.

Lo sa bene anche il presidente del Barça,, che intervistato da 'Reuters', ha parlato proprio di un futuro senza l'argentino: "Penso che abbiamo il dovere di lavorare all'era post-Messi. Ci stiamo preparando e stiamo portando qui nuovi giocatori. Come presidente spero che Leo stia ancora con noi per molti anni, ma dobbiamo pensare al cambiamento che ci sarà quando deciderà di smettere di giocare a calcio".