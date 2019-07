FORMULA 1 GP GERMANIA LECLERC / La Formula 1 fa tappa in Germania per il GP di Hockenheim che ha visto le Ferrari di Leclerc e Vettel partire rispettivamente in decima e ventesima posizione. Il gran premio teutonico è stato inoltre caratterizzato da un forte mal tempo che ha infliuto sulle prestazioni dei piloti e soprattutto sulle strategie dei team.

La svolta della gara arriva al 29esimo giro con Charles Leclerc che dopo una rimonta pazzesca che lo aveva portato fino alla seconda posizione abbandona il GP dopo aver perso il controllo della monoposto schiantatasi nei cartelloni pubblicitari. Una manovra che poco ha penalizzato anche Lewisesattamente nello stesso punto. Più fortunato il pilota Mercedes che è riuscito a rientrare in pista andando anche ai box.