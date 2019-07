NAPOLI LIVERPOOL ELMAS / Niente prima in maglia Napoli per il nuovo acquisto Elmas. Il macedone non sarà a disposizione di Carlo Ancelotti per la partita contro il Liverpool di oggi.

Il motivo? Come riferisce 'Sky Sport', il visto del giocatore non è arrivato in tempo e dunque il centrocampista non potrà scendere in campo con la maglia azzurra. Debutto rimandanto quindi per l'ex centrocampista del, che dovrà quindi rimandare il suo debutto agli ordini del tecnico di Reggiolo.