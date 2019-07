BOLOGNA PSV HENDRIX / E' Jorrit Hendrix il nuovo nome di mercato in casa Bologna per il centrocampo, per una compagine felsinea sempre più in salsa olandese.

I rossoblù, dopo gli acquisti di, starebbero pensando al mediano delcome terzo acquisto 'orange' dell'estate.

Il giocatore ha aperto le porte ad un suo arrivo in rossoblù come riporta il 'Corriere dello Sport', ma sul centrocampista c'è l'interesse anche del Cska Mosca e di un paio di club tedeschi. Per questo Hendrix avrebbe dato al Bologna dieci giorni di tempo per formulare una proposta e chiudere l'affare. Il giocatore non vuole aspettare troppo e se dovesse passare più di una settimana la trattativa potrebbe complicarsi. D'altro lato, i felsinei non sembrano intenzionati a portare subito un'offensiva, complice il ricco mercato fatto fino ad ora. Le cose però potrebbero cambiare.