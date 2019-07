FIORENTINA PRADE RONGIER / Un regista per Vincenzo Montella. La Fiorentina lavora per nuovi innesti a centrocampo e sogna il grande colpo da regalare alla piazza viola. Sami Khedira è una pista complessa, vista la concorrenza di Arsenal e Valencia, mentre un'ulteriore idea arriva dalla Spagna e porta a Geoffrey Kondogbia.

Ora però una nuova pista porta alla Francia, con Danieleche ha messo nel mirino Valentin, regista del CLICCA QUI per tutte le news di mercato.

Il 'Corriere dello Sport' sottolinea come per il francese, che sarebbe perfetto per il gioco di Montella, il club viola si sarebbe già mosso con i primi contatti. L'operazione è costosa, ma ci sono tutti i margini per poterla portare avanti, anche se a frenare la voglia di decollare sul mercato ci sono le possibili problematiche legate al Fair Play Finanziario che non cosentono ai viola di spendere ciò che viene incassato con un deficit massimo di 30 milioni.