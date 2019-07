CALCIOMERCATO INTER BALE JIANGSU SUNING/ Nelle ultime ore è spuntata un'ipotesi per l'arrivo di Gareth Bale all'Inter. Il gallese, in uscita dal Real Madrid, sembrava vicinissimo alla firma con il Jiangsu Suning, altro club oltre a quello italiano di proprietà della famiglia Zhang. La squadra asiatica però, ha raggiunto il numero massimo di slot per stranieri e avrebbe potuto girareBale in prestito proprio alla Beneamata.

Secondo l'agenzia britannica 'Reuters', già da quest'estate.

Occhio però al colpo di scena. Stando infatti a quanto riportato pochi minuti fa da 'BBCSport', il trasferimento del gallese in Cina avrebbe subito una brusca frenata con l'ex Tottenham che potrebbe anche restare con la camiseta blanca del Real Madrid. Gareth Bale, classe 1989, veste la maglia delle Merengues dal 2013. Nella stagione appena trascorsa, l'esterno offensivo ha collezionato 29 presenze nella Liga, condite da 8 reti, mentre in Champions League sono 7 i gettoni del gallese, arricchiti da 3 realizzazioni.